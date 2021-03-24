英特爾執行長傑辛格（Pat Gelsinger）今（24日）宣布將在美國亞利桑那州新設2座晶圓廠，正式開展晶片代工業務，而台積電今（24日）收盤下跌18元，跌幅3.03%，三大法人賣超總計破6萬張。但南亞科前總經理高啟全表示，今天台積電是被錯殺的，英特爾設廠的實際效應還需觀察。

傑辛格今表示，將在亞利桑那州興建2座廠房，發展代工業務，希望能成為歐美晶圓代工生產的主要供應商。外媒對此紛紛猜測，英特爾是否要挑戰台積電晶圓代工霸主地位；隨之，傑辛格又宣布，要將CPU生產線交給台積電處理，投入代工搶單的同時，又將CPU交予台積電，既競爭又合作的關係引發各界熱議。

據《經濟日報》等媒體綜合報導，高啟全今日回母校台大化學系演講時，對此認為，英特爾與台積電之間的差距或許會縮短，但台積電的管理能力很強，在晶圓代工領域，英特爾尚不構成威脅；同時，他還指出，英特爾宣布設廠直到實際投入的效應，還需要觀察，「哪有這麼快追上台積電，今天台積電是被錯殺的」。

高啟全還補充，台積電也將前往美國亞利桑那州新設廠房，屆時也會帶幾家供應商前往，加上英特爾在當地的設施和產能，可預見未來亞利桑那州將成為一個半導體產業聚落。

(中時新聞網)