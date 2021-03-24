大陸黑龍江哈爾濱日前發生一起嚴重車禍，2輛轎車在高架橋上發生擦撞，雙方駕駛下車察看，結果後方一輛水泥車高速衝來，2人當場被撞飛，其中一名女子被撞飛橋下，屍塊四散、場面驚悚，據了解該名死者是準新娘，再過2個月就要結婚。

據大陸《黑龍江日報》報導，這起事故發生在3月21日，當天晚間20時30分左右，哈爾濱市二環橋上發生二次車禍事故，一開始2輛轎車擦撞，雙方駕駛下車察看，一輛水泥車從後方高速駛來，在完全沒有煞車的情況下，瞬間將兩人撞飛到橋下，又繼續撞了4、5台車才停止。

而被撞落橋下的女子當場身亡，事故現場留有大灘血跡及屍塊，十分驚悚。從一段現場救援影片可以看到，急救人員正在搶救傷者，將其中一名傷者抬到擔架上，地上還躺著一人，現場一名女士對急救人員哭喊著說：「救救她吧！她還有兩個月結婚。」。

除了女子當場死亡，另一名男性送到醫院時也無生命跡象，另外兩名傷者正在接受檢查，整起事故造成2死2傷。詳細事故原因還有待警方進一步調查。

新聞曝光，眾多大陸網友也紛紛回應：「這些工程車無法無天啊」、「在哈爾濱好多年，這種車很少看到按規矩開的」、「哈爾濱的工程車輛哈爾濱人都懂，無法無天」、「死多少人也沒當回事過 錢擺平」。

(中時新聞網)