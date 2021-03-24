警消獲報到場也傻眼，2車竟然高達14人受傷，一問才知道廂型車上載滿14名外籍移工。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪湖鎮美溪路二段今晚8點多發生一起小客車與廂型車擦撞事故，箱型車當場翻覆，一共造成14人輕傷，警消獲報到場也傻眼，2車竟然高達14人受傷，一問才知道廂型車上載滿14名外籍移工，警方表示，雙方疑似經過路口都未禮讓，但詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

警消表示，現場一共有14人受傷，都是廂型車上的外籍女移工，小客車駕駛與廂型車駕駛都無大礙，一共出動5部救護車才將所有受傷人員送醫，分別送往部立彰化醫院、二林基督教醫院、員林基督教醫院、道安醫院等救治。

警方表示，初步了解廂型車駕駛晚間8點18分從二林一家衛材公司，載下班的14名外籍女移工往宿舍方向前進，沒想到在美溪路與竹北路口，遇上車禍，當時張姓小客車駕駛行駛在美溪路口為閃紅燈，而箱型車則為閃黃燈，2車都未減速禮讓，造成事故發生。

警方表示，如果小客車載運人數超過核定數額，行駛在道路上，可依道路交通管理處罰條例，處新台幣3000元以上、9000元以下罰款，超重不僅容易造成車輛重心不穩，加上沒有安全帶的保護，發生車禍更容易造成傷亡，提醒民眾切勿以身試法，也不要拿自己的生命開玩笑。

(中時 )