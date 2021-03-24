中華藝校春季展演今年有逾千件作品巡迴五大藝文展演場地。（中華藝校提供／袁庭堯高雄傳真）

中華藝術學校「2021春季展演-華藝萬花筒PART 2」24日開幕，在高市府四維行政中心中庭舉辦「視覺暨音像藝術聯展」為系列活動拉開序幕，中華藝校南（北）校區藝術風景盒、文化中心至真堂二館、大東文化藝術中心、高雄市社會教育館等文藝場館也同步舉辦系列展演，遨請民眾遨遊如萬花筒般多彩多姿的藝術世界。

今年春季展演系列活動再度展現學生「創意不離手．藝術帶著走」的跨領域學習成果，今年有逾千件作品巡迴五大藝文展演場地。「視覺暨音像藝術聯展」除呈現各科及雙語小學的成果展外，並陳列學校所製作的2021高雄燈會藝術節花燈作品-「打狗竹．境」裝置藝術，呈現高雄百年的生活軌跡及這座美麗城市。

校長吳梅嵩表示，去年因為新冠肺炎疫情影響，學校思考展演活動如何跟數位媒體工具結合，如在學校斥資百萬搭建表演舞台，並建置線上藝術教育學習平台，上傳視覺、音像、表演藝術影片，將各類展演活動錄製影片於YouTube頻道播出，讓學生們不因疫情的關係而影響創作舞台。

教務主任盧昰余表示，此次春季展演內容係匯集美術科、時尚工藝科跨域協助音樂科、舞蹈科及雙語小學的舞台布景、服飾配件、道具及美術指導；多媒體動畫科及影劇科大眾傳播組協助投影製作、COSPLAY、影像紀錄及青春美展短片製作；影劇科、舞蹈科協助音樂科「五線譜魔毯」、雙語小學「穿越時空的春天」的舞台及燈光技術、化妝及舞蹈演出。師生們透過視覺藝術、音像藝術、表演藝術等方式實踐「創意不離手‧藝術帶著走」的核心價值。

(中時 )