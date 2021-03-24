高市農業局舉辦的「神農市集」再次登場，3月27日周六、28日周日下午3時至晚上9時，小農們將在凹子底森林公園南屏路段帶來最新鮮的農產品，活動現場消費滿額集點還送金鑽鳳梨，並有長達3個小時的Live音樂演出，市府邀市民、外地遊客一起來逛市集、買新鮮。

高市農業局長期推廣「新鮮嚴選、產地直送、安心選購」，尤其神農市集提供高品質展售平台，在市府嚴格把關下，每項農特產品均有「3章1Q」專業認證及追溯履歷，講求「在地生產、在地銷售」模式，讓消費者享受的每一口都有個動人的故事。

3月27日、28日將登場的神農市集，現場提供接連3小時優質Live音樂演出，更有購物集點換好禮的促銷活動，為了響應促銷高雄優質鳳梨，現場特別推出「消費滿額集點送金鑽鳳梨」。

主辦單位表示，高雄金鑽鳳梨與其他國家品種相比，有著濃郁特殊香味，汁多、甜度高、酸味低、爽口芳香，受到民眾好評，歡迎當天一起來神農市集採購集點換鳳梨，用行動支持在地優質蔬果及辛勤耕耘的小農們。

此外，高市農業局呼籲，因應疫情，活動當天請民眾全程配戴口罩，活動現場禁止飲食，另現場農特產品試吃將包裝分發，並呼籲民眾勤洗手，若有呼吸道症狀或發燒症狀，請在家休息，落實自我防護等相關防疫工作。

(中時 )