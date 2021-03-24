智慧城市路燈杆將扮演打造智慧城市的關鍵角色，看好未來10年內全球將有近1億支智慧路燈杆的商機無限，由台北市電腦公會召集的5G智慧杆標準推動聯盟昨日正式宣布成立，並由和碩董事長童子賢擔任聯盟會長，童子賢表示，台灣來制定標準並研發製造智慧杆、在台灣來驗證後，形成完整產業鏈輸出，可望影響全世界追隨台灣的標準。

打造智慧城市需要各種寬頻連網，也需要大量裝置感應器，而提供城市照明所需的路燈杆，就是推動智慧城市最佳的基礎建設之一，不過，目前全球約有3.6億盞路燈，屬於智慧路燈杆僅有720萬盞、滲透率也僅有2％出頭，而且全球還沒有通行的標準。

根據美國研究機構Navigant預估，2028年全球將有超過9,000萬盞智慧燈杆，產值過70億美元，年複合成長率達28.5％，台北市電腦公會邀集和碩、鴻齡、仁寶、中華電信、華電聯網、耀登、亞旭、裕電能源、華碩、台達電、遠傳、中磊、合勤、明泰等25家廠商共同籌組的「5G智慧杆標準推動聯盟」，昨日正式成立，由和碩董事長童子賢擔任聯盟會長。

聯盟會長童子賢表示，此時正是5G 智慧杆發展的關鍵時刻，5G的應用是必然的趨勢，5G智慧杆的建置是建設智慧城市的基礎，而台灣是全球資通訊產業最重要的供應鏈，也是全球智慧城市解決方案的供應重鎮，這是台灣的「地利」，在聯盟的努力下，已草擬出「5G智慧杆的產業技術規範草案」，聯盟將持續調整草案內容，以介接IEEE及3GPP等國際標準組織，期許台灣未來不僅是全球5G智慧杆的重要供應鏈，也成為全球產業技術規範的重要推動者之一。

他進一步表示，全世界都處在「有燈杆、無智慧」「有市場、無標準」的狀態，有機會由台灣來制定標準、研發製造，並由台灣各城市驗證後，形成完整產業鏈可以輸出，影響全世界追隨台灣的標準，帶動台灣新的商機。

(工商 )