寶成（9904）24日經董事會通過2020年度財報，2020年度合併營收2,499.54億元、年減20.2％，雖認列轉投資南山人壽的投資利益增加，但因去年度營業毛利減少，加上營業淨損，使得稅後淨利48.4億元、年減59.1％，EPS1.64元，遠低於2019年度的4.01元。

值得一提的是，寶成去年第四季合併營收679.82億元、年減14％，但因單季認列業外收益1.71億元，優於2019年同期認列業外損失7.05億元，使得單季稅後盈餘8.38億元、年增72.4％，EPS0.28元，優於2019年同期的0.16元。

寶成2020年度合併營收2,499.54億元、年減20.2％，主因受到新冠肺炎疫情影響。以營運部門別而言，鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大業務2020年度合併營收比重，分別為56％與43.7％，其他業務比重則為0.3％。

寶成說，疫情爆發後，各國相繼推出隔離及管制措施，部分廠區暫時關閉，生產效率降低，供應鏈運作受阻，且造成全球消費需求下滑，導致出貨延宕與品牌客戶訂單減少及取消，使得鞋類製造業務2020年度營收年減24.6％。

同樣地，運動用品零售及品牌代理業務，2020年度營收年減13.8％，主因為大陸地區去年初實施多項防疫管制措施，以抑制疫情蔓延，但其銷售表現已於去年第二季開始逐漸恢復。

鞋類製造業務的產能利用率下降，加上運動用品零售及品牌代理業務，亦擴大銷售折扣，以帶動消費需求，寶成2020年度合併營業毛利為547.51億元、年減31.1％，合併營業毛利率則由2019年度的25.4％，再降低至21.9％。

寶成2020年度製鞋總數2.44億雙，遠低於2019年度的3.22億雙。其中，2020年度越南廠產量占比，由2019年度的44％，提升至46％；反觀，因關掉大陸湖北廠，大陸廠去年度產量占比，由2019年度的13％，降至11％；印尼廠去年度產量占比，均維持與2019年39％相同，其他緬甸、柬埔寨及孟加拉近兩年度合計產量占比，均維持4％。

然而，寶成藉由推動產能優化與精實成本管控，鞋類製造業務的生產效益持續進步，運動用品零售及品牌代理業務的銷售折扣，寶成去年第四季營運也逐漸回到正常水平。

寶成2020年度合併營業外淨收益為80.72億元、年增6.6％，主因2020年度採用權益法認列投資收益78.98億元，較2019年度增加4.83億元。其中，以寶成持股20％的潤成投控轉投資的南山人壽營運表現，最為突出，寶成2020年度認列其轉投資收益64.52億元，較2019年度增加6.63億元。

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