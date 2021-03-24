「台灣大車隊」運用乘車大數據全新打造「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」服務，透過在雲端上建立資料倉儲，以視覺化分析工具整合不同屬性與用途的系統參數，提供旗下司機更節能及精準快速的載客方式。

大車隊大數據發展事業處主管林念臻表示：「台灣大車隊成立十五年來，累積計程車派遣服務技術經驗以及乘車資訊，經由雲端建置資料庫，透過智能化、自動化預測搭車熱門地點，可以幫助車隊司機判定乘客的『叫車熱點』，進而即時、精準掌握客流所在，不僅降低計程車空車率，還能減少司機在馬路載客的油耗成本，進而為環保盡一份社會責任。」

根據交通部108年計程車營運狀況調查，全台專職計程車每日營業時數平均為9.6小時，但從報告中可發現，超過40％的專職計程車司機，空車時數達3小時以上，近三分之一的時間皆消耗在尋找客人及等待客人，若每天能減少1小時的空車時間，全台計程車產業將可於單日增加近2,400萬元的營收。

台灣大車隊為照顧旗下司機，堅持以人為本的理念，專注乘客會員經營外，更致力於提升司機營業所需的資源福利。為解決計程車空車消耗，提升司機載客率，台灣大車隊與新創公司CloudMile萬里雲合作，利用超過45位雲端與機器學習專家系統、以及大數據分析技術，將城市地理資料區塊化並建立預測模型。

「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」服務系統整合過去台灣大車隊每年近8,000萬趟的乘車大數據，進行時間、地點、天氣等因素分析，並加入台灣節慶等活動數據做為模型參數，搭配乘客決策與環境因素綜合考量，打造乘客搭乘計程車的「叫車熱點」以及黃金「載客熱區」預測服務，讓小黃及多元計程車司機隨時隨地參考即時資料分析載客，準確率高達90％，運用數位科技讓司機載客不用再單憑運氣。

此外，司機透過大數據即時分析系統掌握熱門叫車地點，對乘客來說，因為計程車司機已在乘客所在地周邊，可以快速地到達消費者所指定的現場，避免司機大老遠繞路而來，也能避免乘客等車久候，增加計程車營運效率，也能為乘客節省更多時間成本。

台灣大車隊目前全台有超過2.2萬位司機，多年來致力於提供國內消費者更好的乘車體驗以及載客服務，同時堅持不斷創新，透過數據與科技的力量，讓台灣大車隊所有司機能時時掌握關鍵數據，進而享有更高、更精準的營業表現，創造企業多贏與共好的核心價值，同時提升效率，進一步提升顧客乘車品質。

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