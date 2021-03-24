全球大流行的新冠疫情，曾造成資金大戶的亞太區壽險業者面臨資本品質變差，中華信評24日指出，儘管疫情對現有的經營環境仍具負面影響，但台灣壽險業者在2020年時帳上出現獲利創新高，有助於資本水準趨於穩定，強化後的資本緩衝空間與穩定的風險部位，均為台灣壽險業在2021年的產業展望，提供「穩定」的支撐。

「多數台灣壽險業者面臨的下行風險已然減緩」，中華信評信用分析師王珮齡表示，由於業者把盈餘持續保留，且主管機關持續推動保險商品改革計畫，策略上要求業者聚焦在高利潤率產品，這些因素應可為資本的持續強化提供支撐。

中華信評提醒，在疫情消退之前，保險公司的資產估值可能會因股市持續動盪，繼續維持較大的波動性。 中華信評信用分析師王珮齡表示，全球疫苗在施打時程上的不確定性，突顯了保險公司穩定的投資組合，以及有效的風控機制在吸收潛在市場波動方面的重要性。

中華信評24日同時調整國泰金、富邦金其核心子公司，以及南山人壽與南山產險的評等展望自「負向」轉為「穩定」，是2020年疫情以來評等展望最大的調整動作。

(工商 )