陳惠珍從公務員退休後便投入志工行列，2016年他到伊甸基金會教導身心障礙朋友烹飪。（潘建志攝）

「當志工不僅幫助人成長，自己也會成長！」陳惠珍從公務員退休後便投入志工行列，他當過環境教育志工、導覽志工，2016年他到伊甸基金會教導身心障礙朋友烹飪，也在志工訓練課程分享他的心得，希望更多人投入志工行列。

56歲的陳惠珍退休後原本可悠閒過日子，但為了讓生活更有意義，決定投入志工行列。2016年他到伊甸基金會服務，因為對烹飪有興趣，便到屏中區身障資源中心教導身心障礙朋友或一般民眾烹飪，並協助處理文書工作。

剛開始他很挫折，很多一般人做來很輕鬆的事，身心障礙朋友卻要花很多時間學習才能做好，例如打蛋，時常掉在地上或蛋殼掉到碗裡，10顆裡大概只有1顆成功。他因此放慢腳步，改變教學方式，現在學員已有9成學會自己打蛋了。

他也發現身心障礙朋友較不易與人建立信任感，人際互動也較為生疏，需要經過長期陪伴。他花很多時間陪學員，帶他們唱歌，學員建立對他的信任感，個性也漸漸變得開朗，讓他很有成就感。

他也在志工訓練課程分享自己的經驗，希望更多人投入志工行列。他說，原以為當志工只是幫助人成長，卻意外也讓自己有許多收穫。希望更多民眾能認識身心障礙者，甚至能幫助他們跳脫人生困境，拓展生命視野、尋夢圓夢。

伊甸基金會以倫服務中心主任黃靜君表示，隨著服務據點愈來愈多，志工需求也愈來愈大，希望有更多人一起加入服務身心障朋友的志工行列，溫暖別人也溫暖自己的生命，可上伊甸基金會志工專區報名。

(中時 )