中小信保基金今舉行中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮，中小信保基金與42家金融機構簽約合作，去年提供逾145萬件信用保證，協助保證戶(含勞工紓困貸款)自金融機構取得融資1.7兆餘元，穩定約191萬個就業機會，對協助中小企業取得營運資金及促進就業發揮相當大的功效。

中小信保基金因應新冠肺炎疫情，配合中央銀行、經濟部、交通部、衛福部、教育部、勞動部及各地方政府之多項紓困振興貸款措施，無論是天上飛的航空業、海上行的航運業、受創最重的觀光業，以及24個工作天完成近百萬普羅大眾的勞工紓困貸款，自109年3月起至109年底，紓困貸款已協助近20萬家企業及近百萬名勞工，取得銀行逾7290億元低利貸款。有效紓緩疫情衝擊，蓄積抗疫實力，充分看到了金融機構與信保基金發揮同舟共濟的精神。

這次頒獎典禮由經濟部主任秘書陳怡鈴、金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙、中小企業處處長何晉滄及中小信保基金總經理洪素珍擔任頒獎人，表揚金融機構及授信經理人積極運用信用保證機制對中小企業融資。

信保的機制與功能有賴金融機構好夥伴充分配合，才能為中小企業提供實質的融資助益，今年共頒發7大獎項。

「信保金質獎」是鼓勵金融機構加強辦理中小企業融資並兼顧授信品質，另有「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「批保卓越獎」、「促進政策推動獎」、「新創重點產業相挺獎」、「協助區域發展獎」、及「紓困振興獎」等6項特別獎，最特別的就是各項紓困振興貸款措施辦理的成效斐然，增加「紓困振興獎」，本獎項的名額也是本次特別獎項中最多的一項，以表揚金融機構協助中小企業蓄積防疫實力。

除頒獎表揚外，中小信保基金特別提供獎勵措施，「信保金質獎」的得獎金融機構可以獲得對於其移送保證的企業，額外的保證融資額度，前兩名最高3千萬元，第3、4名最高2千萬元，第5、6名最高1千萬元，保證成數以8成為原則；「青創、新創暨微型事業相挺獎」的得獎金融機構則是可以獲得對於其移送保證的企業，額外的最高1千萬元保證融資額度；「批保卓越獎」得獎金融機構為企業移送的信用保證，保證手續費率由0.3％減少為0.2％，期以較高的保證成數及優惠的保證手續費，分別鼓勵優質金融機構送保及移送批保企業得以適用較低的保證費率。

頒獎典禮中播放6家保證企業分享感言影片，多是在去年因政府紓困振興措施或創業貸款而取得融資，以協助其度過疫情難關，企業主表示透過政府的各項措施、加上中小信保基金提供信用保證，提高了金融機構的承貸意願，感謝政府、金融機構與中小信保基金對企業的融資協助，讓企業得以專注在強化產品及服務，全力打拼，創造多贏。

今年除了以經濟部名義頒發前揭7大獎項外，中小信保基金為與簽約金融機構強化推動融資保證相關業務，藉由本次頒獎活動，另以信保基金名義，頒發另5項大獎與感謝狀，包括有：送保案件催收績效優良獎、千億保專案推動優良獎、送保案件即時信用通報優良獎、送保案件催收卓越獎、保證書動用率優良獎及送保資料介接感謝狀，感謝金融機構的支持與努力。

(中時 )