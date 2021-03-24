前總統府發言人丁允恭在陳菊高雄市長任內，在其新聞局長辦公室內與Y女發生性行為3次，還在「臉書」貼兩人的親密合照，法院24日(今天)判丁允恭行為放蕩不檢，嚴重損害政府信譽及公務員形象，判撤職、停止任用2年。Y女24日上節目專訪時，被問到曾經要求丁允恭金援嗎？Y女駁斥，她曾因憂鬱症嚴重，也想休息，所以要求他金援，但怎麼可能到50萬，她也不覺得這是不合理的要求，因為在跟丁允恭交往的過程中，有太多次是她為自己的身體付出代價，甚至拿孩子的手術費也是她借的。

針對監察院指控丁允恭婚後騷擾Y女，丁妻曾駁斥，事實上是Y女主動聯繫丁允恭，討50萬金援。Y女在《這!不是新聞》節目中對此表示，丁允恭這對夫妻鬧來鬧去，她覺得真的煩死了，但是怎麼可能到50萬，如果有50萬的話，他應該累積，比如他的轉帳單，然後他的一些相關的東西出來，這3張照片加在一起，他這些錢有到50萬嗎？

主持人問，那你有曾經要求丁允恭金援你嗎？Y女回應說，我曾經要求他金援，那是因為有時她的憂鬱症比較嚴重，她也想休息，所以就有拜託丁允恭。但是她並不覺得這是不合理的要求，因為在跟丁允恭交往的過程當中，有太多次是她為自己的身體付出代價，比如說拿孩子，手術費也是她借的；比如為了丁允恭方便，她去租一個市政府很近、但完全負荷不起的套房，還去跟銀行借錢。可是這些她完全都沒有提過。

針對50萬金援，Y女表示，就是不到50萬，後來會有這樣說法的原因，是因為「他(丁允恭)說願意把他的身家都給我，也要跟我結婚，我就真的不要，我跟他說我只要有一點靜養的費用」，他們這個對話其實很長，但是他就只截了這3張，就是有數字的，然後拼起來就好像是，她一直在跟丁允恭要錢之類的，但是他太太已經看完了這個對話，她難道不會發現他老公有多無聊嗎？

(中時新聞網)