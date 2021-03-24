在生活中我們會遇到形形色色的人，大家的性格都不盡相同。近日命理專家小孟老師就在臉書公開「12星座心機排行榜」，其中金牛座是最無害的，而摩羯座竟擠下天蠍座奪得冠軍，在工作上總會想盡各種辦法，來讓對付自己的人付出更大的代價！

第12名、金牛座：相信因果，害怕報應。

第11名、獅子座：正義十足，直來直往。

第10名、天秤座：親切十足，坦蕩做事，

第9名、巨蟹座：不愛是非，遠離心機之人。

第8名、處女座：不愛揣測，喜愛說開。

第7名、水瓶座：喜歡直接，討厭客套。

第6名、牡羊座：拆穿心機，撥開假面。

第5名、雙魚座

雙魚座比較容易在競爭中產生心機，每當被老闆或主管暗示需要和同事較勁時，他們的內心總會升起心機黑暗面，向老闆或主管打對手的小報告。

第4名、雙子座

雙子座屬於會暗藏本事不對外透漏的類型，當大家都在讀書準備考試時，雙子就是那個會和同學們說：「我沒念書，都不太會」的人，但事實上他們早就默默做好準備，最後也會考出不錯的成績，讓大家以為他們是天才。

第3名、射手座

射手座的手腕很好，也很會看人，當他們不喜歡一個人的時候，就會去煽動他人，這時就會有人主動去教訓射手座的對手，他們根本不需要自己出馬，可以說是高手中的高手。

第2名、天蠍座

天蠍座的心機比較容易用在情敵或愛人身上，當他們越愛一個人的時候越會隱藏自己，對於情敵他們也會做好萬全的調查，甚至出手捉弄他們，如果另一半出軌了，天蠍座就會想出各種手段進行報復。

第1名、摩羯座

在工作上摩羯座可以說是心機第一名，他們總是進退得宜、深得人心，如果發現有人想要作怪時，摩羯就會想出很多招式來對付這些人，若是有人想要對付自己時，他們也非常沉得住氣，會讓想對付自己的人付出更大的代價。

(中時新聞網)