台灣一年四季都是鳳梨產季，每年最盛產的金鑽鳳梨也即將邁入採收高峰，金鑽鳳梨纖維細、甜度高，生食能感受當季的美味，入菜更增酸甜提鮮好風味。高人氣啤酒餐廳「金色三麥」特別一口氣推出全新的鳳梨炒飯、鳳梨披薩以及鳳梨沙拉，從果昔、沙拉到主食都能嚐到酸甜清爽的台灣當季金鑽鳳梨。

最特殊的亮點正是「乘鳳破浪松子炒飯」，以烘烤手法濃縮鳳梨果香以及松子堅果氣息，大火炒進剝皮辣椒丁、豆腐丁、杏鮑菇丁，五辛素的炒飯堆疊出豐富口感，最後重本使用半顆金鑽鳳梨盅造型，以巧思呼應鳳梨台語發音「鳳來」帶來黃澄澄福氣。

「乘鳳破浪松子炒飯」重本使用半顆金鑽鳳梨盅造型，以巧思呼應鳳梨台語發音「鳳來」帶來黃澄澄福氣。（圖／品牌提供）

鳳梨料理中最必點的莫過於大人小孩都喜歡的「陽光鳳梨披薩」，以新鮮鳳梨搭配培根、鮮蝦與清爽的洋蔥，多層次的風味，是金色三麥的經典料理。「夏威夷鳳梨沙拉」內含豐富鮮美的海鮮與新鮮在地水果，拌上主廚特調鳳梨沙拉醬，每口都嚐得到新鮮鳳梨跟滿滿水果的清爽滋味，最適合開胃解膩。

「陽光鳳梨披薩」以新鮮鳳梨搭配培根、鮮蝦與清爽的洋蔥，多層次的風味，是金色三麥的經典料理。（圖／品牌提供）

對於重養生的粉絲，則別錯過超健康的「纖享受紅果昔」，挑選新鮮火龍果、蘋果、鳳梨，現榨自然果肉加上天然蜂蜜的甜香微微尾韻，嚐得到美麗、清爽的滋味。

對於重養生的粉絲，則別錯過超健康的鳳梨沙拉與紅果昔。（圖／品牌提供）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

▍文末贈獎 ▍

1. 截圖內文回貼留言處＋FB按讚公開分享本貼文

2. 留言 ＠3個朋友 寫下你最想吃的一道菜

★獎品內容 ｜ 「乘鳳破浪松子炒飯」兌換券3張

★活動時間 ｜ 即日起-4/5

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)