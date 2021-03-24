YouTuber蕾菈（Lyla）個性直率，因神似鐵肺歌姬鄧紫棋而有「小鄧紫棋」封號，不時在網上分享大尺度私密話題，吸引不少粉絲，近日她在IG曬出辣照，未料竟被網友留言質疑，讓她忍不住氣炸反擊。

蕾菈在IG貼出一系列辣照，畫面中，她站在身心障礙者專用汽車停車位，把標誌牌當做道具，一下靠著它擺Pose，一下扶著它做深蹲，而蕾菈在文中表示「好久沒有穿整套運動裝，好希望夏天快點來，寧願流汗也不要感冒」，只見她穿著中空運動裝，秀出纖細蠻腰，苗條S曲線展露無遺。

蕾菈在停車位隨意擺拍也性感。（圖／翻攝自IG）

辣照一Po出，吸引許多粉絲留言狂讚「犯規」、「殘障停車位也能外拍」、「太美了」，釣出蕾菈回覆「哪裡都是偶（我）的伸展台」，看到有人笑稱「停車位可以性感」，蕾菈也俏皮說「公車站也可以」。

沒想到，蕾菈曬個美照也引來酸民留言，有人在評論區留下「假鞋」質疑她，蕾菈也不甘示弱地反嗆「你才假，你全家都假」，不過，蕾拉也在貼文表示「很少在拍照的我，今早起床就覺得自己特別漂亮，可能是因為朋友幫我接的頭髮太好看了，絕美，又好整理，害我隨便弄弄都美，所以拍了一大堆照片，真香～以上都是我自己講自己爽系列，各位稍安勿躁，有自信的一天」，看來好心情應該不會受到影響。

(中時新聞網)