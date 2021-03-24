vivo在台上市旗艦機vivo X60系列，vivo總經理特助隋璇表示積極布建通路，帶動去年銷售量比2019年大增156％，看好今年銷量再成長，預估上半年會推出萬元左右的5G手機。

vivo X60系列採用高通驍龍870，以目前高通驍龍系列最高階的晶片組為888來說，870可能比較像是去年高通高階晶片組865+的超頻版，雖然晶片稱不上頂級，vivo選擇在攝影功能上強化來創造區隔，vivo表示，X60系列選用與光學大廠蔡司合作的影像系統，而vivo X60 Pro則搭載vivo獨家的「微雲台2.0」，主打五軸防手震，單手拍都穩，光圈也放大至F/1.48以強化夜拍。

vivo表示，X60系列延續了X系列「以薄為美」的追求，X60 Pro採用前後3D曲面螢幕設計，搭載AMOLED FHD+全螢幕，厚度7.59公釐，而X60厚度為7.36公釐的厚度，是目前vivo最輕薄的5G旗艦手機，X60 Pro建議售價為2萬3,990元的X60 Pro、X60則為1萬8,990元，3月28日起開放預購，預計4月1日在台上市。

而在台灣市場的佈局方面，vivo總經理特助隋璇指出，vivo目前在台灣有4間體驗店，北、中、南有3個客服中心，有2,000個據點可以體驗到vivo手機，vivo看好5G趨勢、電信業者在5G布建上很積極，因此樂觀看待台灣手機銷售量的成長，且平均單價會提升，計劃在上半年還會推出萬元價位的5G手機新品。

(工商 )