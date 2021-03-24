英特爾新任執行長Pat Gelsinger宣布IDM 2.0策略，計畫斥資200億美元在美國亞利桑那州建立兩座新晶圓廠，消息一出，台積電股價劇烈回檔，外資圈迅速作出反應，摩根士丹利不諱言台積電受到情緒面影響，逢低買進成主流策略；花旗環球倒是相當不看好英特爾新策略，預言成功機會微乎其微。

台積電終場收576元、下挫3％，市值縮水到14.93兆元，跌破15兆元大關；台積電股價從歷史高點679元以來，回檔逾百元，是2020年初因新冠肺炎造成股災以來的最大回檔，國際資金24日又大賣台積電逾6萬張，十分考驗投資人的持股信心。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，英特爾打算建新廠一事短線對台積電確是利空消息，市場共識是推斷英特爾2023年將把15％的CPU製造委由台積電代工，在大摩的財務模型中，英特爾CPU委外代工商機約占2023年營收的6～8％。

不過，如詹家鴻先前提及，英特爾的IDM策略是保留80～85％比重自製、10～15％委外給台積電代工，二者可以並存。大摩認為，假使因投資人情緒過度悲觀，導致台積電回檔幅度更大，建議旗下客戶把握回檔布局機會。

有趣的是，花旗環球證券指出，英特爾要重返晶圓代工先進製程，當務之急是要有大量的專業人力資源，但英特爾並不具備這樣的條件，直言英特爾幾乎沒有成功機會，並認為市場最近對英特爾的樂觀情緒高峰已過。

根據以賽亞調研（Isaiah Research）所做調查，英特爾在2022年底前，可能為支應每月2～4萬片的7奈米製程產能，下訂10～15台極紫外光（EUV）設備，但其7奈米量產良率與客戶意向，都是未定數；外資分析師說，甚至連艾斯摩爾（ASML）能否供應更多機台給英特爾，也言之過早。反觀台積電手握各大客戶訂單，2021、2022年可望分別訂購20～25台EUV機台，產能在各競爭對手間仍是最大。

(工商 )