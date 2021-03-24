台中市議會24日召開臨時會，針對台中市生煤管制自治條例及食安自治條例部分條文，遭到中央宣告無效，市議會日前決議釋憲；生煤部分，市議會已召開兩次釋憲座談會，去年9月送到司法院。食安部分民進黨市議員江肇國等，主張應請專家學者開會討論，經大會通過後才可以送交司法院。

針對瘦肉精零檢出規定的台中市食品安全衛生管理自治條例，因被中央宣告無效，市議員陳廷秀等提請大法官釋憲；但在24日在議會臨時會二、三讀時，民進黨議員江肇國等主張應該請專家學者開會討論，經大會通過後才可以送交司法院。

林德宇說，去年提擬有關生煤自治條例釋憲研議案的時候，民進黨團派出江肇國、黃守達、林德宇3位議員，每次會議都到場與會，並針對市府、學者及律師的意見提供建議，議會的幕僚單位也都有將這些建議提進去。釋憲案這麼慎重的案子，還是應該回到大會讓65位議員審議，民進黨要求的是程序正義。

國民黨市議員李中指出，提請司法院大法官釋憲，這是議會通過的決議，請公法學者律師開會討論，是為了擬出比較完善的聲請文字，不是說要學者通過才要釋憲，所以請民進黨議員先搞清楚。

議長張清照請議事組人員宣讀決議，將於該案通過後召集專家學者開會討論，於會後10天內容許各黨派提出修正意見，合併入釋憲提案中，如果趕得上下次定期會，就將結論提到大會通過再送釋憲，並當場裁示該案照案通過。民進黨議員雖仍有話要說，但議長逕行敲槌宣佈散會。

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(中時 )