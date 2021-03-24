《產經新聞》報導，日本海上自衛隊「鬪龍號」潛艦（SS-512）24日正式服役，該艦是日本12艘「蒼龍級」潛艦中的最後1艘，也是繼「凰龍號」（SS-511）之後，全球第2艘搭載鋰離子聚合物電池的作戰潛艦。

服役儀式於川崎重工的神戶工廠進行，參加者包括日本副防衛大臣中山泰秀，以及川崎重工社長橋本康彥等220人。中山泰秀將自衛隊旗交給艦長藤本孝2等海佐（中校）後，向艦組員們訓示，稱日本正面臨愈來愈嚴苛的安全環境，希望所有人盡速訓練至能隨時執行任務的狀態。

「鬪龍號」是第12艘「蒼龍級」潛艦，標準排水量2950噸，造價約690億日圓（約新台幣180億元），將配屬至橫須賀的海上自衛隊第6潛水隊。該艦最大的特點，是和姊姊「凰龍號」相同，以鋰離子電池搭配柴油發動機做為主要動力來源，大幅提升航行性能與作戰彈性，不過造價也比前10艦增加約35%。

《神戶新聞》指出，「鬪龍號」是川崎重工神戶工廠自二戰後建造的第29艘潛艦，目前手上還有2艘最新型「大鯨級」潛艦的訂單。「大鯨級」噸位略大於「蒼龍級」，標準排水量為3000噸，設計上更能發揮鋰離子電池的性能，並搭載採用光纖技術的新型ZQQ-8聲納系統，作戰能力更上一層樓，但造價也高達760億日圓（約新台幣200億元），首艦「大鯨號」（SS-513）已於2020年10月下水，預定2022年3月服役。

根據防衛省現行《防衛計畫大綱》，日本海上自衛隊的潛艦編制為22艘作戰艦和2艘訓練艦，而目前除2艘變更為訓練艦的「親潮級」外，日本擁有9艘「親潮級」和12艘「蒼龍級」，共21艘現役作戰潛艦，以及尚未服役的「大鯨號」；代表若日本希望以1比1汰換「親潮級」，那「大鯨級」的總數應至少將達到10艘。

(中時新聞網)