不少年輕人慶生時為了展現創意，會特地發想「怪招」來惡整朋友，不過小心慶生可別玩過頭了。近日網路流傳一段影片，一群年輕人在KTV竟不是在歡唱，反而披麻戴孝跪地嘻鬧，地板上還灑滿冥紙，才知道這是年輕人的創意生日趴。然而，網友紛紛搖頭表示，「這玩笑開大了！」

臉書社團「黑色豪門企業」今（24日）貼出一段影片，標題註明「挑戰2021年最狂慶生」。只見一群年輕人在KTV 內慶生，雖然畫面打出生日快樂，卻有4人穿著麻衣孝服以蹲姿前進，領頭的人還向空中灑著冥紙，身旁還不時傳來淒厲的慘叫聲。此外，一名身穿道士服裝的年輕人用台語高喊，「過橋喔！」

短短約15秒影片一出，卻引來眾多網友批評，紛紛搖頭表示，「這一點都不好玩，根本就在詛咒朋友，這笑點在哪？我是壽星我一定發飆」、「不要樂極生悲，真的是在觸霉頭 」、「很多人都是做一些蠢事把自已蠢死，希望有天夢想成真把生日變忌日」、「好不吉利喔⋯⋯是我的話會直接走人」、「這玩笑開大了」。

雖然看得出這是年輕人為了祝賀友人的創意慶生，但網友提醒，「這種玩笑最好別亂開喔」。過來人分享，真的不要不信邪，亂開這種玩笑恐詛咒到自己。「早晚的，朋友在醫院玩拐杖輪椅，過幾天就進來做輪椅用拐杖了」、「以前讀書時期，隔壁班同學生日去慶生用報紙當衣服，也是這樣跪爬好玩，生日的那位同學一個禮拜被車撞死。印象深刻」。

對此，網友也感嘆表示，「年輕人瘋狂真的沒有極限」、「唉！現在真的一點禁忌都沒有了」、「名字都能隨便改了！現在的年輕人什麼不敢玩！早已百無禁忌了！」、「這…挺無腦的…」。

(中時新聞網)