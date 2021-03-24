希臘對法國表示，希望購買4艘新的巡防艦，並請求幫忙升級4艘德製MEKO-200N巡防艦。結果法國的回應特別大方，直接表態只要希臘同意購買4艘新式法國軍艦，可以先送2艘現役中古艦給希臘，而且新軍艦的價格還自動打8折。這是法國給希臘的第2度VIP優惠，上一次是飆風戰機交易案，法國以半買半送的方式，提供希臘18架飆風戰機：10架新機，8架二手機。

防衛世界(Defense World)報導，希臘國防部長尼科斯·帕納焦托普洛斯（Nikos Panagiotopoulos）對法國請求購買4艘新軍艦，結果法國回應之優惠令希臘喜出望外，特別是法國主動提出，願意贈送2艘軍艦給希臘海軍即時提升軍力，分別是防空巡防艦讓巴特號(Jean Bart,D 615)，與反潛巡防艦拉圖什特雷維爾號(Latouche-Tréville,D646)

法國送給希臘的軍艦一：防空艦讓巴特號。(圖/海上力量)

法國送希臘的軍艦二：拉圖什特雷維爾號。(圖/海上力量)

希臘海軍人員立刻前往馬賽，檢查了這2艘90年代服役的現役軍艦，結果非常滿意，報導稱「對它們的狀況之良好感到驚訝」。

法國提供給希臘的是喬治·萊格斯級（Georges Leygues,F70AS）與卡薩德級（F70 AA），這兩型用同樣的艦體，只是裝備功能不同，F70AS是反潛驅逐艦；而F70AA是防空艦，排水量在3500~4500之間。

法國表示，新造軍艦需要7~8年的時間，因此願意提供這2艘軍艦給希臘，做為等待新艦服役時中間解決方案。

希臘的代價是，必須購買法國海軍集團設計的「中型通用巡防艦」(Frégates de taille intermédiaire)艦。去年7月，希臘曾經拒絕法國的購艦請求，因為他們更傾向購買美國洛克希德馬丁的「多用途水面作戰艦」( Multi-Mission Surface Combatant,MMSC，就是自由級濱海作戰艦的海外版)，如今法國抛出優惠方案的連續技，除了上述提到的先送2艘二手艦以外，還同意3艘軍艦可在希臘造船廠自行製造，而且每艘中型通用巡防艦的報價，比去年下降了15％至20%。

不過，報導沒有提到法國願不願意幫忙升級4艘德製MEKO-200N巡防艦，可能也相對不重要了。

(中時新聞網)