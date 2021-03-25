前總統府發言人丁允恭遭彈劾任職高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室多次發生性行為，且事後還騷擾對方，但丁允恭否認性騷擾，懲戒法院24日判決撤職，停止任用2年。Y女則現身指控，丁允恭在第一次懷孕時，騙她去醫院墮胎，被銬在手術台上。對此，丁允恭妻子蔣婕妤24日深夜回應，能否請何女指出究竟是哪一家台灣的醫院，可以做出這種違法行為？

Y女。(圖/翻攝自 宅神朱學恒臉書)

對於懷孕後墮胎始末，Y女24日在東森財經台《這！不是新聞上》表示，當初第一次懷孕後，她在愚人節當天告知丁允恭此事，但丁允後不相信，還以為她在開玩笑，丁反問「不是有吃避孕藥嗎？怎麼還懷孕？」妻子還嗆她反問，怎麼不會讓自己不懷孕，丁允恭為了不讓懷孕事情影響他未來仕途，就叫她把孩子拿掉。

Y女強調，自己有吃事前藥，但因為自己先前是跑社會線記者，生活作息很不規律，所以有時候吃的時間不對，意外懷孕她也沒辦法。她其實是很想把小孩生下來的，當時懷孕照超音波，已經能看出寶寶的形狀了，話說至此，Y女忍不住失聲哽咽，原本想小孩生下來後，辭掉記者工作回家鄉顧小孩，但被丁允恭強硬拒絕。

她自己也因為丁允恭身居要職，也不敢跟朋友說這件事，真的很害怕被大家知道這件事情，但最初其實是想把小孩生下來的。

Y女並強調，丁允恭還欺騙她墮胎，當時第一次懷孕，丁允恭拖她去婦產科醫院，丁允恭騙她去換衣服，但換完衣服就被架在手術台上面，手被銬住。她說，自己向護士小姐表示，不想把寶寶拿掉，不想看到自己的第一個孩子，被血肉模糊的從身體拿出來。讓Y女更心寒的是，墮胎後當下，丁允恭還厲聲說，「妳跟妳的孩子，就是我的累贅，所以一定要拿掉」，戀情又不能公開檯面化，還提醒她，這5天都不能聯絡他，Y女忍不住失聲哭訴，當時覺得自己很下賤。

當時周刊踢爆，丁允恭坦承第一次懷孕時，確實有向女方表示不適合把孩子生下，就算生了兩人也不一定能在一起，也有陪她到醫院拿掉小孩。

蔣婕妤24日深夜回應。關於墮胎部分，自最初起我先生就只知道第一次的墮胎，也是在兩人討論過後所做之決定，何女稱被我先生「騙去」醫院，接著就被銬在手術台上，我想請問，能否請何女指出究竟是哪一家台灣的醫院，可以做出這種違法行為，墮胎手術必須要當事人同意，何女的編劇能力，是否該加強一下？還是她是活在還有密醫時代的50年前？

再來，我先生當然有負擔第一次兩人合意的墮胎手術費用，至於第二次她稱我先生沒有負擔的手術費用，是因為她當初根本沒有告知我先生她懷孕，事隔多時、何小姐自己動完手術後，才告知我先生，甚至第三次的墮胎，我先生直到鏡週刊去年9月份報導才知情，又要我先生如何負擔他根本不知道存在過的手術費用？

最後，何小姐稱被我先生要求拍影片，雖然不喜歡但沒有拒絕，還稱我也看過該影片。在這裡我再次強調，我先生在兩人分手後，已經依照何女要求，刪掉兩人親密合照，我當然未曾看過該影片，反倒是何小姐要求我先生刪影片，顯然自己卻沒有同樣刪除、否則鏡週刊的私密照片又從何來？順便提醒，當年何小姐曾外流她與我先生私密影片的隨身碟，被我先生的朋友及時攔截，該隨身碟還在，是何小姐散播我先生私密影片的性犯罪證據。

丁允恭妻子臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)