前總統府發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與Y女在辦公桌上發生關係，監察院送懲戒法院議處，24日判決出爐。Y女24日也在節目痛哭透露丁允恭的渣男行徑，她拿掉孩子之後，丁允恭就說5天都不能聯絡，Y女難過說：「我那時候覺得自己真的很下賤」。

Y女在《這!不是新聞》節目中指出，她第一次拿孩子，她那時跟丁允恭講她懷孕的時候，那天剛好是愚人節，他一直說，「妳是不是在跟我開玩笑，妳怎麼會懷孕，妳不是有吃避孕藥的..」，丁允恭妻子也嗆說，你怎麼不會讓自己不懷孕。她要跟丁允恭講的就是，她有吃事前藥，但是她的生活作息太不規律，因為她是跑線的記者，所以有時吃、甚或有時吃事前藥的時間不對，結果就是懷孕了，她也沒辦法。

Y女坦言，她很想把孩子生下來，因為那個孩子其實已經蠻大了，所以她去照超音波的時候，就是看得出來一個寶寶的形狀，所以就知道自己的肚子裡有個小Baby。可是她很想要把寶寶生下來，然後放棄記者的工作，然後放棄我的記者工作，然侯回家鄉跟爸媽一起住，不要再跟他聯絡。可是丁允恭就說，她跟她的小孩，就會成為他人生的阻礙，因為他要發展他的仕途，如果有一天，被大家知道這件事情，他就會完蛋。

Y女痛哭說，她那時被丁允恭拖去婦產科的時候，他說只是去換衣服，可是她換完衣服馬上就被架在那個手術台上面，手就被銬住了，我非常的緊張跟害怕，我就一直跟跟旁邊的護士小姐講說，我是真的不想拿寶寶，後來醫生還是執行了手術。醒過來後，丁允恭說「妳和妳的孩子是就是我的累贅，所以一定要拿掉」。

Y女難過說，本來她期待丁允恭可以細心照顧她，後來丁允恭載她回家待了幾個小時就要離開，丁允恭說這5天都不能聯絡，然後她這5天就真的完全聯絡不到丁允恭，「我那時候覺得自己真的很下賤」，就是等到丁允恭後來跟她聯絡的時候，還是很期待跟他見面。

(中時新聞網)