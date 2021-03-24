丁允恭桃色糾紛遭監察院彈劾後，妻子蔣婕妤陪同出庭。（圖/本報資料照，陳君瑋攝）

前總統府發言人丁允恭在高雄市新聞局長辦公室內與Y女發生性行為3次，法院24日判丁允恭停止任用2年。針對丁妻說有外流的性愛影片，並不是Y女所說是被強迫拍下來？Y女表示，沒有任何一個女生會想要在性行為的時候被拍下來。

Y女24日上《這!不是新聞》節目接受專訪，主持人問說，丁妻說有外流的性愛影片，並不是Y女所說是被強迫拍下來的？Y女疑惑說，有外流的性愛影片？她不清楚有沒有外流，這是她一直很擔心的事情。她說一直都有拍攝性愛影片，「我們都有拍」。

被問到有沒有被強迫拍性愛影片？Y女回說：沒有任何一個女生會想要在做愛的時候被拍下來，所以當時丁允恭拍的時候，「我非常的不敢拒絕」，她覺得那時自己很笨，認為這樣好像可以籠絡他的心，所以就答應他。有時丁允恭會要求她拿鏡頭、有時他會自己拍，有時他會放在桌上，但從來沒有一次是她跟丁允恭說「我們來拍吧」，誰會做這種白痴事情？

Y女還透露一件事情，那時丁永恭和前妻嚴婉玲結婚，在那之前，丁永恭有問過她，「我們可不可以結婚，如果妳答應的話，我就立刻去結婚，明天就去結婚，所以你把那個A男分手掉。」Y女那時就覺得，丁永恭真的瘋了，就完全想要擺脫這個人，可是她又很擔心性愛影片的事情。

主持人問說，丁允恭有沒有拿性愛影片，威脅過你？Y女表示，他有暗示性地跟她講，就是雖然現在我們沒有在交往了，但是我還是會一直看妳的影片，來想妳。然後就是電腦裡面的影片，都沒有刪掉，她那時就很緊張，因為她希望丁允恭可以刪掉，但是丁允恭並沒有回應，一直到後來，那時她的男朋友A男非常強勢地去阻擋丁允恭一直騷擾我們，丁允恭就說刪掉了性愛影片，但是他們還是很擔心。

(中時新聞網)