生活中有各種讓肌膚老化的威脅，舉凡空氣汙染、紫外線等等因素，導致愛美人士一輩子都在找方法逆齡。而隨著觀念開放，再加上愛美是人的天性，醫美已成為現今普遍變美的管道之一，不過為何名媛做完醫美後，效果卻與一般人不同？秘密就在於，創立知名品牌-DR.WU的亞洲權威皮膚科教授吳英俊醫師，跨國與瑞士研發的re’dermx，原本僅是吳醫師VIP的美容課程後的專屬保養品，每每一進貨就被搶購一空！現在英爵醫美珍稀釋出，但進貨量實在不多，需要手刀搶購！

「這罐」絕對必收 一滴蘊含獨家最高濃度逆齡複方

亞洲權威皮膚科教授吳英俊醫師攜手抗老技術聞名全球的瑞士，以再生醫學概念出發，一同探索原生肌因的新生能力，經過20年的專注研究，終於研發出客製、高端、珍貴的頂級醫美保養品牌《瑞德膚re’dermx》，精準針對僅有7%新生關鍵肌因，進行全面賦活！而此系列正因為數量稀少、極其珍貴，吳醫師VIP名流客戶皆守口如瓶，但現在產品少量公諸於世，終於不再僅限於名媛獨享。

「超級全能精華」擁有最高活性濃度的「STEAMPAIR肌因微診逆齡復方」。(圖/re’dermx提供)

系列商品之一的「超級全能精華」擁有最高活性濃度的「STEAMPAIR肌因微診逆齡復方」，可以提升肌膚彈性、撫紋抗痕、舒緩乾燥、增強肌膚屏障、提亮肌膚，使肌齡逆轉，找回年輕時的柔嫩。並且透過法國IDEA消費者滿意度調查報告顯示，22位56-70歲女性試用者在使用28天後自評，發現95%使用者感受到肌膚更加保濕、柔嫩；86%感受肌膚更加彈潤；81%感受肌膚更加緊緻透亮！

搭配5D安瓶密集修護 5大困擾通通KO

每個人都無法避免肌膚老化，但老化問題也不盡相同。re’dermx就特別針對5種不同老化困擾推出5種縮時特效安瓶，進行保濕、美白、緊緻、撫紋抗痕、舒緩等5種修護，也就是細心地照顧到每一個人的老化問題。

《瑞德膚re’dermx》的「超級全能精華」搭配「5D縮時特效安瓶」是抗老最強利器。(圖/re’dermx提供)

而「5D縮時特效安瓶」如同肌膚居家的微診師，能視當日膚況選擇對應的安瓶，並和「超級全能精華」調和搭配使用，對症下藥即時修護，進而達到全方位的密集逆齡，打造出專屬個人膚況的高級保養品，幫助肌膚留在最年輕的一刻！

值得開心的是，re’dermx系列商品終於不再僅限於高端名媛專屬，現在只要在英爵診所就能隨意選購re’dermx商品，從此不用再羨慕名媛凍齡的完美臉蛋，因為你我也都能輕鬆擁有頂級的逆齡效果！

(中時新聞網)