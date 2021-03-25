【回憶殺】余皓然21歲發行唱片《是誰變了》出道，長得秀氣又標緻，不只是眾多男粉絲的女神，還是數一數二的玉女歌手，她當年閃嫁同公司的王中平震撼演藝圈，夫妻倆相守至今25年，其實曾想過放手，所幸同心協力挺過各種危機，才有現在的幸福美滿。

余皓然曾在節目《一袋女王》談及閃嫁王中平的過程，當年兩人同為偶像歌手，只能偷偷交往，想不到意外懷孕，余皓然在公司開會時於紙條上寫著「我懷孕了」，並傳給身旁的王中平看，王中平雖然大驚，礙於場合還是冷靜下來。由於是未婚懷孕，余皓然、王中平僅交往3個月就趕緊結婚，突如其來的喜訊令外界又驚又喜，火速登上各大報紙的頭條版面。

王中平、余皓然結婚時可是演藝圈大消息。（圖／中時資料照）

胡瓜是王中平夫婦婚宴的嘉賓。（圖／中時資料照）

余皓然的婚紗照超美。（圖／中時資料照）

這段郎才女貌的婚姻，也跟許多夫妻一樣面臨過許多棘手的困難，剛結婚時唱片圈景氣衰弱，王中平的母親又被倒會，瞬間揹負2000多萬的債務，落魄到得靠余皓然的娘家救濟，最窮時王中平甚至身上僅剩300多塊，家中經常有債主上門要錢，王中平開始自我懷疑，結婚第三年就想過離婚，「放她走，不要跟我一起吃苦！」但對余皓然來說，王中平真的對她很好，老公曾在夜市不顧眾人眼光，花了1個小時拿到余皓然非常想要的娃娃吊飾，讓她大為感動，用保鮮膜保存至今，因為吊飾的意義遠超過實際價值；結婚時更感人了，王中平向她保證：「只要我有一口飯，我都會讓妳先吃」讓余皓然認定王中平就是真愛。

余皓然曾表示，自己跟老公的個性、某些觀念真的南轅北轍，加上經濟壓力，常常爭執不斷，也想過離婚，但換個角度想，雙方只要各退一步、尊重彼此的差異，其實很多東西都能海闊天空，像是她很喜歡清理東西，王中平則很念舊，特別愛囤積物品，為了找到平衡點，王中平買了一間民宿當倉庫，余皓然眼不見為淨，彼此尊重就能化解衝突。

結婚25年，夫妻倆生的一對兒女逐漸長大，繼承父母的基因都是俊男美女，兒子韓靖對演藝圈很有興趣，常常和爸媽一起在節目中亮相；女兒韓菲則是學霸，憑著苦讀順利錄取加拿大知名學府多倫多大學人文學科系，余皓然感到相當欣慰，「寶貝女兒恭喜你，開心你一直都知道自己要什麼，一直都朝著目標前進。」

(中時新聞網)