生活中、職場上最怕被小人惡搞，運勢命理網站「星座愛情運勢」點名巨蟹座、獅子座、天蠍座、摩羯座在今年春季這段時間容易招來小人，如果不想成為那個背黑鍋的倒楣鬼，一定要提高警惕，準備好應對之策。

▍1.巨蟹座

職場上低迷的情緒易讓你感到緊張和疲憊不堪，處於低氣壓中的你也會比較容易被小人注意。做事執著認真的你，近期在與同事溝通工作事宜時會出現雞同鴨講的情況，這會讓你因為心急而多少有些情緒化，原本只是就事論事的言論，卻被有心人拿出來做文章，非常容易挑起大家對你的不滿情緒。

建議：先調整好自己的狀態，保持情緒穩定，掌握說話之道，就能平穩度過。

▍2.獅子座

獅子的性格有自信又高傲，這會成為你近期招小人的主要原因，尤其是在投資理財方面。過於自信的心理會讓你對市場的分析不夠全面，容易因為他人的片面之言和過度相信自己的判斷，就輕易下結論，這樣很容易被小人利用，用糖衣來包裝砲彈誘導你上當受騙，造成重大錢財損失，要小心防範。

建議：投資理財需謹慎，小道消息勿輕信，野心並不能和幸運劃等號，一口氣也吃不成胖子。

▍3.天蠍座

近期的總體運勢來說會比較低落，也容易產生口舌是非。職場上，總感覺主管看你不順眼，處處給你找麻煩；感情上，戀情也容易被人說三道四，搬弄是非。身為天蠍座的你本來就屬於那種不吐不快的人，哪裡受得了這種氣，一言不合就容易發生爭執，而且你也不會為自己的行為多加解釋，這樣正好中了小人的下懷。

建議：最近適合走低調路線，踏實做好自己分內的事，謙虛謹慎才是長久之計。

▍4.摩羯座

這段時間，你會明顯感覺到吃力不討好，有的時候用盡全力，弄得一身疲憊，結果還被人在背後搞鬼、打小報告，一向有耐心的你也免不了會情緒失控，衝動行事。這樣會讓小人抓到機會，將問題直接推給你。趕快收起你天真浪漫的想法，即使你小心翼翼，也難免不會出錯，而這樣的小問題剛好會成為爭執的導火線。

建議：近期你需要做的功課是學會拒絕，別什麼事都往自己身上攬。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)