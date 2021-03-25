為了解進食時間與進食窗口時間對血糖與糖尿病風險的影響，美國西北大學針對逾1萬名美國成年人，依據其進食時間分為6大組，並分析健康與飲食數據。結果發現，每天在上午8時30分前吃完第一餐的人，發生胰島素抗性的機率較低，使得其罹患第2型糖尿病的風險也降低。

相關研究成果已於2021年3月21日至23日，發表於全球內分泌學會的年會上。論文中指出，罹患第2型糖尿病的患者，其身體細胞對胰島素失去敏感度，因而產生胰島素抗性；此時，血糖無法進入細胞，迫使胰臟分泌更多胰島素。隨著病況不斷發展，胰島素開始分泌不足，造成大量的葡萄糖留在血液之中，而成為高血糖並演變為糖尿病。

由於第二型糖尿病往往會產生眼部、心臟與足部傷害等併發症，故其防治已成為全球公共衛生不可忽視的重要議題。現有醫療體系往往透過藥物、減肥與運動介入等途徑進行治療。

然而，醫學界現已證實，間歇性斷食可改善人體代謝能力並帶來多種健康益處，而糖尿病最常見的就是各種代謝疾病的增加；因此，研究團隊試圖藉由營養攝取介入，來解決此一日益嚴重的問題。

為此，研究團隊透過美國國家健康與營養調查資料庫(National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)，取得10,574名美國成年人的健康與飲食攝取量數據。依據所有參與者每日進食總時數(一天中進食時間少於10小時、介於10至13小時與13小時以上)，以及每天於8時30分前還是之後吃第一餐，研究團隊將受試者分為6組。

透過不同組別間的比較，研究團隊試圖分析進食時間與進食總時數，對於空腹血糖水平與胰島素抗性水平的影響。結果發現，儘管各組的空腹血糖水平並沒有明顯差異；但研究團隊發現，每日進食總時間較短的參與者，其胰島素抗性水平往往也較高，而在8點半前吃第一餐的參與者，其胰島素抗性水平較低。

研究團隊總結，不管是每天進食時數低於10小時的人，還是超過13小時的人，在8時30分吃早餐都能讓胰島素抗性水平降低，從而降低罹患第2型糖尿病的風險。這項研究指出，相較於進食總時數，進食的時間點與代謝量更具關聯性，從而可作為第二型糖尿病防治的飲食參考指南。

(中時新聞網)