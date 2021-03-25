前公懲會委員長石木欽案爆發後，引爆司法檢調人員與佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正常往來疑案後，沉默多時的翁茂鍾，在律師黃福雄陪同下，拿出相關證據，首度現身公開「說清楚，講明白」，強調整個事件都未向他查證，完全是捕風捉影、看圖說故事，他只是一個重人情，知義理，與人真誠交往的平凡人，卻成為媒體浮濫杜撰下的「惡人」；不是事實的事實，連累長久以來沒有不良目的、單純交往的朋友，他要向這些被無端牽連的朋友深深道歉、對不起。

翁茂鍾向來訪的媒體記者說，原本想等司法機關公平公正調查整個事件告一段落後，才出面向各界說明，卻沒想到，這麼單純的事，竟然可以在未經查證情形下，胡亂拼湊時間「竹篙鬥菜刀」(台語)，被特定媒體塑造成為追求利益、長期收買官員的惡質商人，幾乎是拼故事，完全不是事實、莫須有的指控，延燒到現在，且私毫沒有停歇的跡象。經過和親朋好友深刻檢討、沈思後，覺得有義務和責任，幫自己和受牽連的朋友澄清，所以才選在這個時刻出面。

他強調，送禮的對象不僅司法界，各行各業與他有交往的人、久未謀面的朋友都在年節收過他送的襯衫，年節送禮是人情義理，沒有什麼特別目的，順便可替公司做宣傳；見面送小禮物、參觀工廠也有，送伴手禮是長久以來的習慣，主要在強調「這是台灣紡織業的成果，根本沒有其他不良目的」，因收禮者司法官的身分被抖出，竟然變調。

媒體大力報導的的27本所謂「百官行述」、「死亡筆記本」，翁茂鍾感慨說，他沒這麼偉大，這些名詞都是媒體配合創造出來，其實就是很簡單，「我相信很多人跟我一樣，都有這樣的紀錄，會隨手紀錄一些事情」，每天的行事曆由祕書幫忙記錄、有時自己也補充，一年一本的行事曆轉為紀錄，覺得沒有什麼，就放在宿舍， 因檢方的「他」字案搜索，行事曆被帶走，才意外引發風波。

翁指出，主要內容就是婚喪喜慶的場合，跟誰換了名片，諸如此類的瑣事。「但我實在不知道，就一些筆記本，就可以這樣看圖說故事，內容很單純，如果大家可以去了解，就會發現跟一般人沒有什麼不同。」結果被有心人引述成「與我見面就是不當接觸」，如果平常紀錄的內容有什麼大祕密，早就被掀翻天了。

翁茂鍾說，認識這些司法官早在公司案件前十幾年，認識他們也不是為公司案關說，卻被時間倒推本末倒置，說成見面吃飯是為關說。「我也認識很多律師朋友，他們的法律見解不見得比較差，有官司不一定要找司法官啊！」

他無奈表示，自己若不出來澄清，也沒人可以替他澄清任何事情。「本來就是子虛烏有的事情，竟然會發生在我身上」，媒體霸淩的事情，讓他深深有感受，出來澄清就是不希望有相同的受害者。捲進這次風波，還被媒體起底，連帶公司20年前的案件也被翻出，更被說成是在「銀行員之死」案件裡「追殺」2幼女、「逼迫叔父吳仙富自首、為公司擔罪，最後含冤過世。」等等誇張案情。翁茂鍾逐一提出解釋，佐以法院文書，證明報導內容，全都不是事實。對於四大案要重新調查，他表示尊重，也希望司法檢調能夠查明事實，不要濫殺無辜。

(中時新聞網)