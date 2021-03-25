前公懲會委員長石木欽案爆發後，引爆司法檢警調人員與佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正常往來疑案，更有媒體接連報導翁造成2條人命，包括銀行員諸慶恩死亡後，「追殺」諸的2名年幼子女，還有「逼迫叔父吳仙富自首，為公司擔罪，最後含冤過世」。翁茂鍾打破沉默說，這都不是事實，因為外界沒有去了解案件，「這是非常沉痛的指控」。

翁茂終拿出法院文書證據說明， 當年絕對沒有追殺諸慶恩兩名年幼子女，是諸的子女請律師遞狀承受訴訟，他才知道諸已身亡，更未逼吳仙富自首，讓吳含恨而死。(王己由攝)

翁茂鍾表示，1997年在佳和紡織旗下怡華公司任財務副總的吳仙富，未經董事會同意，私下找百利銀行操作衍生性金融商品，並以公司名義開出1000萬美元本票交給百利銀行。最後虧損連連，百利持本票向法院聲請強制執行，獲准以1.4億元為擔保，聲請強制執行。

當時百利銀行資產負債管理部經理諸慶恩等人，開出1.4億元的百利銀行可轉讓定存單，拿到法院供擔保強制執行；怡華為免遭執行，就提存2億8000萬到法院，並提出「確認本票債權不存在」的民事訴訟。

1998年怡華一審勝訴，百利上訴二審後，怡華公司1999年10月1日，接獲地院來函轉告財政部函文，得知央行對法商百利銀行進行一般業務檢查，發現百利提存供擔保執行的1.4億定存單，根本沒有實際存款收入，有違誠信原則且不符銀行作業常規，另央行也向檢調檢舉。

翁茂鍾說，這是央行業務檢查發現後通知法院；法院再通知兩造當事人，最後北檢起訴諸慶恩等人，諸一審判無罪，二審逆轉判有罪。因怡華是上市公司，在發現交易有問題後，一併追究諸和百利銀行民事賠償責任，將諸與百利列為被告，提出刑事附帶民事訴訟，針對提存法院2億8000萬資金，求償利息損失近2900多萬元。

但諸慶恩在高院審理中死亡，其妻拋棄繼承、2名年幼子女限定繼承，並委任理律3位律師具狀聲明承受訴訟，他是在接獲法院通知才知諸已死亡，諸的過世無人樂見，「絕對不是我們去追殺諸慶恩的2個孩子」。

翁茂鍾說，依會計師調查了解，怡華和百利完全沒有交易，是吳仙富私下與百利進行衍生性商品操作，又私下開立怡華公司本票，最後因賠錢連連，害怡華被百利追債，事發後怡華提出確認本票債權不存在訴訟。

依監院資料，吳在1998年3月3日一審言詞辯論終結，即將在同年月8日宣判前，自知可能會面臨偽造本票的刑事追訴，才主動到台南地檢署自首。他強調，公司沒有這個能耐逼他自首；有能耐的話，本票債權不存在訴訟剛開始，他就應該要去自首。

另吳仙富早在1997年案發後就離職，當時雖罹患2種癌症，但保養得宜，直到2015年82歲才辭世。如果說他含恨而終，含的這股恨能長達18年？翁茂鍾更說「因為他事情一發生就離開公司，所以他也不知道公司跟諸慶恩間有官司，應不至於為了小孩的事情，然後含恨而死，這是子虛烏有的指控。」

(中時新聞網)