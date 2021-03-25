中南部面臨56年來最嚴重旱災，多座主要水庫蓄水量告急，經濟部長王美花也緊急宣布4月6日起台中、苗栗「供五停二」，臉書氣象粉專也貼出2019年與2021年曾文、德基與寶山第二水庫衛星圖對比，網友一看照片也直呼根本沙漠化。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書PO出綠色和平組織提供的衛星空拍圖，分別為2019年11月與2021年2月的曾文、德基與寶山第二水庫。透過衛星圖可以看到，原本蓄水量充沛的三座水庫，僅僅經過1年多，蓄水面積大幅縮水50%以上，超過一半直接乾涸，呈現沙漠化狀態。

粉專小編指出，2019年11月時，曾文、德基與寶山第二水庫蓄水量百分比分別是65.6%、88.9%與92.1%，但到了今年2月，曾文水庫僅剩14.9%、德基水庫21.4%，寶山第二水庫10.8%；截至今晚為止，曾文水庫為15.4%、寶山第二水庫僅剩9.3%，德基水庫更是降至5.9%，顯示狀況有多危急。

粉專表示，原因在於2020年降雨量偏少，沒有任何颱風到來，而近日的春雨也幫助不大，只能把嚴重限水的時程往後推一點，若未來降雨量依舊不樂觀，台灣實在難逃缺水窘境。

(中時新聞網)