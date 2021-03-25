環東非營利幼兒園為北市第一所設置在社福園區內的非營利幼兒園，招收2歲專班1班16人、3至5歲班5班115人，共計6班131個名額，即將在今年8月開辦，北市副市長蔡炳坤副及教育局副局長陳素慧在24日上午特別前往環東非營利幼兒園視察環境及工程進度。

環東非營利幼兒園已由教育局經甄選程序，委託具有相當教保專業知能的社團法人嬰幼兒教育與家庭發展協會辦理，該協會亦秉辦理向陽非營利幼兒園的經驗及態度，期待將環東非營利幼兒園打造成豐富多元的學習環境，也為教保人員打造一個能展現專業的友善工作環境。

教育局表示，北市自104學年度至109學年度，在內湖區共計增設公幼21班430人，新設非營利幼兒園6園29班714人，並有準公共幼兒園核定780人，公共化教保服務供應量在過去6年來增加了1924名，鑑於內湖區人口成長趨勢，教育局107年度即積極於舊潭美國小場址參建非營利幼兒園即環東非營利幼兒園，此外，於南湖國小及康寧國小各增加公幼1班，共32人，總計110學年將增加8班，163個名額。

教育局指出，目前擴建幼托設施的資源已配置在本市社宅之非營利幼兒園計有22處，其中5處基地位於內湖行政區，其參建案也為本市12行政區之冠。

教育局表示，將持續盤點校園餘裕空間進行公立及非營利幼兒園增班設園，並配合參建社會住宅、都市更新、社福園區等方式新設非營利幼兒園，輔導私立幼兒園或配合中央政策規劃中央部會員工子女幼兒園轉型非營利幼兒園。

(中時 )