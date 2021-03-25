初次造訪外地，人生地不熟，許多人都會相當緊張，趕緊攔計程車前往目的地。一名正妹網友就分享自己經驗，表示人生第一次造訪桃園，攔下計程車報目的地的地址，司機一看就認出她是外地人，沒想到下一秒一句話就她崩潰，直呼自己在幹嘛。

女網友在臉書《爆廢公社二館》PO文表示，自己第一次到桃園，人生地不熟，於是就攔了一輛計程車，上了車後立刻報地址給司機，準備前往目的地，剛起步的司機聽完後回頭看了她一眼，問：「外縣市來的齁？」

原PO聽到後笑著回答，表示自己的確是第一次來，但第二句話還沒說出口，司機就回她：「到了，90元」，她才驚覺自己的目的地根本就近在咫尺，崩潰不已。

近萬名網友笑翻，忍不住留言：「太搞笑了吧？好歹到地頭了導航地圖開下確認距離啊」、「謝謝你讓今天畫下開心的句點」、「司機大哥不講武德」、「google再神也救不了你」、「Google地圖真的很重要」、「這是從捷運劍潭站到士林夜市的概念嗎」、「90元當學費XD」、「難怪馬上就被認出是外地人」、「司機不錯了，沒有帶你繞路」。

(中時新聞網)