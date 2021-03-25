藝人劉奕曾演出《幸福來了》、《實習醫師格鬥》、《大時代》等劇，他24日度過36歲生日，但今年生日讓他特別感恩，原來月初他剛經歷恐怖車禍。2日他開著車行駛在國道3號，捲入6車連環撞意外，被其中一台小貨車撞到180度逆向，宛如電影《玩命關頭》，雖然人沒事，但車子板金全凹、車燈全破，車損慘重。

該起事故據劉奕了解，是一台大貨車撞擊一台小貨車，小貨車失控撞分隔島，彈出後再撞到他，他再撞到靜止的賓士車，最後被卡在外車道而未再追撞，同時間300公尺外還有其他車遭波及。他回想，當下透過後照鏡早已看見小貨車撞分隔島、貨物散落一地，本想嘗試躲避，但1、2秒後就朝他衝來，實在擋不過。

劉奕目前正在拍攝大愛劇場《觀音對我笑》，劇中飾演郭子乾、方季惟兒子，蔡振南是他阿公，該劇於宜蘭取景，需要常常往來台北、宜蘭，因車禍撞壞車得送修，他坦言的確會造成小麻煩，不過他也慶幸人沒事。或許是車禍太驚險，他至今不太敢開車，即便是坐車，看到有貨車經過，隔很遠也要駕駛「小心一點！」

劉奕適逢生日到來，趁劇組空班沒拍戲，礙於疫情不能出國，赴花蓮規劃「偽出國」度假慶生遊，並找了峇里島風格的住宿跟去了日本時代留下的神社祈福，平復連環車禍驚恐的心情。

劉奕近期忙拍攝大愛新戲。（民視提供）

劉奕赴花蓮旅遊，到日本神社祈福。（民視提供）

劉奕找了峇里島風格的住宿規劃「偽出國」度假慶生遊。（民視提供）

劉奕在國道被車輛追撞。（劉奕提供）

劉奕在國道遇到連環撞車禍。（劉奕提供）

(中時 )