清晨冷颼颼，起床的民眾一定有被冷空氣突襲的感覺！根據中央氣象局網站觀測，今（25日）清晨全台最低溫出現在基隆市七堵、8.6度；新北市、台北市多個測站也都出現10度以下的低溫。氣象局發布黃色燈號地區包括：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局指出，受到冷氣團和輻射冷卻影響，清晨氣溫比較低，北台灣只剩9度、台南以北12、13度，高雄以南則是14、15度。

降雨方面，今天水氣轉乾，未來一周僅東半部有非常零星短暫雨，但下周三東半部水氣會稍稍多一點。溫度部分，北部高溫20至22度，東半部23至25度，中南部27至30度，中南部日夜溫差較大。預計周五冷氣團減弱，周六、周日回暖，北台灣上看28度。

今(25)日中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，南投已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。由於東北風增強，今天上午起桃園至臺南、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及金門、澎湖有8至9級強陣風，請多加注意。

根據環保署空氣品質預報資訊：25日受東北季風影響，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質普遍良好；南部地區位在下風處，擴散條件較差，易累積污染物；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)