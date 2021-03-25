美國淡化北韓試射飛彈的消息

就在美國總統拜登試圖淡化，說北韓21日試射飛彈是「常事」後，南韓聯合參謀本部（聯參）25日說，北韓當天向東部海域發射了不明飛行器。

據韓聯社25日報導，韓軍部分人士推測，北韓發射的可能是彈道飛彈。而據路透報導，北韓周四在發射2枚彈道飛彈，落入日本附近海域後，加劇在東京奧運前的緊張，也使拜登新政府承受更大的壓力。

此外，據CNN新聞網報導，1位美國高官透露，按照情資評估，北韓周四發射了2枚彈道飛彈。美軍與情報界正在分析試射數據，以判斷發射的是哪種飛彈，還有相關射程。美國透過雷達和衛星，追蹤北韓測試的所有武器，這些衛星幾乎能立刻偵測到飛彈發射時的熱信號（heat signature）。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）周四在聲明中說，北韓發射飛彈凸顯了平壤非法武器計畫對鄰國，還有國際社會的威脅。它並表示，正監視相關狀況，並與盟友商量。

而日本則正式透過駐中國大陸使館抗議，說北韓試射危及區域和平與安全，而南韓國家安全保障會議（NSC）則對北韓發射近程導彈表示憂慮。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，聯合國禁止北韓試射飛彈，但並未對試射巡弋飛彈射限。而北韓周日試射的是兩枚巡弋飛彈，被視為僅有「低」威脅性。然而，平壤25日試射的是彈道飛彈，也是在拜登任內首度發射這類飛彈。

另一方面，據南韓《東亞日報》報導，在拜登1月20日就職後，北韓也發射了巡弋飛彈。當時南韓軍方認為，這些巡弋飛彈可能是北韓最高領導人金正恩在1月勞動黨第8次代表大會上所說，可搭載戰術核武器的新型中遠程巡弋飛彈。

(中時新聞網)