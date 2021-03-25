高雄銀(2836)24日舉行法說會，代理總經理徐翠梅表示，面對全球降息及疫情衝擊，2020年繳出一張還算可以的成績單。展望2021年，將致力達成提升經營績效、提高資產品質、強化資訊安全、開拓數位金融等4大營運主軸，盼讓經營績效更上層樓。

高雄銀去年淨收益37.25億元，年增0.16％、創近16年新高。稅前淨利8.86億元，年增0.01％、改寫歷史次高，受所得稅增加影響，稅後淨利7.63億元，年減1.44％、仍創歷史第3高，每股盈餘（EPS）0.68元。董事會擬配息0.3元、配股0.3元，合計派利0.6元。

高雄銀去年資產報酬率（ROA）0.28％、股東權益報酬率（ROE）4.82％，較前年0.29％、5.18％小降。資本適足率（BIS）自12.11％升至12.42％，第一類資本比率自10.04％升至10.49％。逾放比自0.48％降至0.3％，備抵呆帳覆蓋率自245.53％升至382.6％。

高雄銀去年利息淨收益26.05億元，年減5.75％、為近3年低點，手續費淨收益4.32億元，年減11.27％、為近8年低點，但因適時處分有價證券實現獲利挹注，使金融商品淨收益6.55億元，年增達45.23％、創近5年最佳紀錄，使整體淨收益仍微幅成長。

高雄銀去年底存款餘額2302億元、年增1.95％，其中活期存款成長12.39％、定期存款減少6.73％，使活存比自45.39％升至50.04％。惟受全球降息影響，存放款利差自1.44％降至1.28％，淨利差（NIM）自1.06％降至0.99％。

而高雄銀去年底放款餘額1782億元、年增0.56％，其中消金放款成長6.88％，企金放款減少1.86％，政府放款減少6.25％。以幣別來看，新台幣放款成長4.52％，外幣放款則減少27.03％，以降低海外風險。

徐翠梅表示，面對全球降息及疫情衝擊，高雄銀去年繳出一張還算可以的成績單，稅前淨利持平前年。去年調整資產獲利結構，追求穩定成長策略，同時致力銀行體質改善，積極打消呆帳，並加強逾放收回，逾放金額自8.51億元降至5.34億元，資產品質大幅改善。

徐翠梅指出，高雄銀去年配合高雄市府政策，推出「青年創業、希望無限」專案融資，亦繳出亮眼成績單，截至22日共承作超過700件、自身總放款金額7.47億元，另由高雄市府青年局審核、高雄銀代為撥款金額則約1.32億元。

展望今年，徐翠梅表示，將以「創造經營績效，建構優質高銀」為經營願景，致力達成提升經營績效、提高資產品質、強化資訊安全、開拓數位金融等4大營運主軸，希望今年的努力能為日後奠定好的基礎，讓經營績效更上層樓。

(時報資訊)