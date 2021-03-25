男子劉炯宏知悉他原本經營的茶飲店，去年9月開出中獎1000萬元的統一發票，為了詐領獎金，登入收銀機系統虛開相同發票號碼的不實發票未遂，涉嫌偽造文書、詐欺罪，遭國稅局發現送辦，台北地檢署24日指揮調查局北機站，搜索2處地點，約談劉男與合夥人郭祐誠到案，訊後諭令劉、郭以20萬、10萬元交保。

檢調發現，劉男原本與友人共同經營茶飲店，退股後仍持續協助該店管理收銀機系統，知悉該店去年9月開出中獎1000萬元、發票號碼為GB42024723統一發票，起意想詐領獎金

劉男先於今年1月間登入店內收銀機電腦系統，虛偽開立日期為去年9月29日、同樣發票號碼，消費金額為35元發票，並於2月向金融機構欲兌領1000萬元獎項，但金融機構自財政部電子發票整合服務平台，發現劉偽造發票的檢查碼為8514，與實際中獎發票檢查碼3793不符，拒絕他兌領。

北區國稅局得知此事，要求開出不實發票的茶飲店說明，劉男竟以該店名義函文回覆，表示檢查碼為8514的GB42024723號統一發票，為正確開立發票，還要求重新上傳資料至整合服務平台。劉男再於今年2月間要求茶飲店店員協助補開原來檢查碼的實際中獎之統一發票。

劉男向北區國稅局分局人員分別提出檢查碼分別為不實檢查碼8514及店員補開檢查碼3793的2張統一發票，謊稱他是中獎發票的消費人，因POS機異常，導致同時產生2張號碼相同發票，但北區國稅局分局人員發覺異常，向調查局檢舉。

(中時 )