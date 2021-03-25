小陳是大三學生，在外租屋，為了省錢，習慣將洗碗精、沐浴乳、洗髮精等清潔產品加水稀釋，1瓶變成2瓶。最近頭皮發癢，抓到掉髮，至皮膚科門診就醫，檢查結果為霉菌感染，原因可能就在於洗髮精滋生細菌，洗出問題來。

自行將市售洗髮精、沐浴乳加水稀釋，可以用更久又省錢，這個方法真的安全嗎？皮膚科醫師趙昭明表示，為了節省開銷，將清潔用品加水稀釋，這作法千萬使不得。

趙昭明說，市售洗髮精、沐浴乳有一定的配方與成分，廠商會依照比率添加介面活性劑以及防腐劑，如果逕自加水稀釋產品，勢必影響產品品質，除了洗不乾淨之外，因為加了水，還會提高細菌滋生的機率，導致產品變質。

趙昭明指出，洗髮精、沐浴乳一旦加水稀釋，保存期限就會變短，無法久放，並容易長菌。再者，介面活性劑成分被稀釋，就會影響去汙、去油的效果。

趙昭明不建議，清潔用品加水稀釋，如果真要省錢，可以不要購買價格偏高的洗髮精、沐浴乳，而選擇平價的知名廠牌產品，仍可得到一定的保障。

最近天氣變冷，頭皮癢患者明顯增加，趙昭明指出，主要原因為乾癬、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎，建議少吃辛辣食物，少熬夜，生活作息正常，並選擇合適自己頭皮髮質的洗髮精。

(中時新聞網)