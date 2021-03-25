超美空姐「發發」擁有精緻臉蛋和完美的身材比例，曾獲封為「真人版娜美」。而她昨也在IG上分享男友拍攝她醉倒後的三張照片，從KTV狂歡出來後，她直接醉倒在路上，男友趕來救援她，竟被警察懷疑是要檢屍醉倒在地的她，好險在出示手機內的合照後，成功向警察證明兩人是情侶關係，清醒後的他聽聞此事，忍不住爆笑直呼太幽默啦！貼文也吸引4千人朝聖，不少人歪樓表示，喝醉不忘拍穿搭，洋裝很好看。

空姐發發昨（24日）在Instagram上分享3張照片，表示自己是名副其實的「在地亡霉」，喝醉就是各種路邊睡，還好有李勾勾（男友），但被警察懷疑要檢屍也太幽默了。從照片中可見，她穿著白色連身裙搭配黑色長靴，喝醉之後倒在人行道上、蹲坐路邊以及坐趴在路上。

「真人版娜美」KTV狂歡醉倒路邊，照片吸引4千人朝聖。（圖／翻攝自IG）

另從她與男友的對話截圖可見，原來她昨天是去錢櫃唱歌狂歡，結果後來卻醉倒在路邊，男友趕緊跑來照顧她，未料，卻被警察懷疑是要檢屍，後來無奈之下，只好趕緊打開手機給警察看照片，證明兩人是情侶關係，才順利帶走倒地不起的發發。

貼文吸引逾4千人狂讚，不少粉絲看了爆笑直呼太可愛了，到底換了幾個地方睡，但也有網友看完歪樓表示，「還以為要業配洋裝？洋裝好好看」、「喝醉不忘拍穿搭，太幽默了」、「下次拍ootd可以這樣拍」、「李勾勾都拍起來也太壞了」。

而她見狀也搞笑回應說，整個城市都是我的床，走到哪睡到哪！請叫我「小醉蝦」，用盡生命在分享穿搭，喝醉的ottd特別受歡迎。

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(中時新聞網)