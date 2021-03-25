前高雄市副市長李四川任內，路平、燈亮、水溝清政績，讓市民津津樂道。李不僅擁有大批支持者，被粉絲們暱稱「川伯」，更多次被外界點名是披藍袍出征高雄的不二人選。李22日引述英國文學家王爾德（Oscar Wilde）名言，稱人生有兩種悲劇，分別是「得不到我所要的」、「得到我所要的」，並強調「後悔也來不及了」，被網友解讀是壯志未酬。

李四川在臉書發文，表示：「英國文學作家王爾德說：人生有兩種悲劇：一、得不到我所要的；二、得到我所要的。」並表示：「第一種應該很容易瞭解，但第二種就難瞭解了，其實他指的是得到後才發現跟原先想的不一樣，但時間已經一去不復返，後悔也來不及了。看來得到的比沒得到的還悲劇。」還在文末特別標籤「取得你所要的，享受你所有的」。

文章一出，獲得近2000個讚，網友紛紛回應：「川伯壯志未酬，大家都知道」、「川伯，我懂您要說什麼！嘸離開」、「謝謝川伯，現在應該很多人有這種體悟了」、「川伯貼這段話非常有哲理！寓意很深」、「川伯好！您永遠令人愛戴」、「期待川伯再起」、「經歷過，看在眼裡，更覺寓意深長」、「有意思！塞翁失馬，福禍相倚！」。

今年1月曾傳出國民黨屬意李四川，出馬參選2022年高雄市長選舉，秘書長李乾龍曾多次拜訪，盼李扮演高雄母雞；部分市議員也認為，李在副市長任內，路平、水溝清政績亮眼，加上形象又好，是藍營未來在高雄的希望，若李角逐高雄市長，不僅可帶動市議員席次，更有機會跟陳其邁一拚。但李四川先前皆否認有意競選高雄市長，他也曾在接受香港媒體《中評社》訪問時表示，他是做工程的人真的不懂政治，他時常開玩笑說「不要吃退休老人的豆腐」，到現在還沒有參選意願。

(中時新聞網)