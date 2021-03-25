八點檔女星李亮瑾與張峰奇，前年9月宣布結婚，日前剖腹產生下3400公克的兒子，初為人父的張峰奇也在臉書第一時間報喜：「母子平安健康，謝謝大家！老婆真的辛苦了。」昨（24日）李亮瑾也曬出母子首次同框照，喜悅表示：「謝謝你來到我們的身邊」。

李亮瑾昨（24日）首次曬出與兒子的首張母子同框照，雖然沒有露出兒子的正面，但表情難掩初為人母的喜悅，也罕見吐露一路走來的心情：「人生太多的不可預設，前年9月公證結婚，去年6月懷孕，今年3月生小孩，現在的身分也晉升當媽媽了」，更不忘公開兒子的小名叫阿卡將（赤ちゃん），原因是產檢時常會用手遮住自己的臉，不禁笑稱：「他的『偶包』比爸媽還重」。

人生太多的不可預設... 前年9月公證結婚.. 去年6月懷孕🤰.. 今年3月生小孩..👼🏻 現在的身分也晉升當媽媽了👩 歡迎我們家的新成員-阿卡將（赤ちゃん... 由李亮瑾發佈於 2021年3月24日 星期三

此外，李亮瑾也感謝兒子來到夫妻倆身邊，跟他們結善緣，讓這個家庭更圓滿，她強調夫妻倆第一次當父母，但兩人絕對會努力學習，即使未來的路風風雨雨，也會努力保護他，希望一家三口能夠一起成長，最後也向兒子感性告白：「爸爸、媽媽愛你」。

對此，演藝圈好友白家綺、張懷媗、吳鈴山等人也紛紛獻上祝福：「恭喜恭喜！歡迎加入我們的母乳人生」、「恭喜寶貝的誕生，人生另一個階段的開始，幸福也跟著漸大」、「我們知道剛當媽媽的前一陣子會非常的忙碌非常累，等你一陣子慢慢習慣了，我們一定要好好的來幫你慶祝一下」。

(中時新聞網)