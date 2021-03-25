王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰經營的「CHECK inn雀客旅館」在疫情衝擊下危機入市，宣布首度插旗台中，自3月起入主位於台中中區的「1969藍天飯店」、更名為「1969藍天雀客飯店」接手經營，成為品牌第3處據點。

戴東杰2013年成立雀客旅館股份有限公司，承租位於台北市松江路的文彬大樓，改裝為65間客房的風格設計旅店，於2014年開幕。隨著去年疫情爆發衝擊國內飯店旅遊市場，許多業者因而評估退場熄燈，雀客旅館因看好台灣觀光後市，選擇危機入市、逆勢拓點。

雀客旅館去年11月接手位於台北市襄陽路、鄰近228公園的精品設計旅館「日暉酒店 台北站前」，更名為「雀客旅館 台北站前」繼續經營，成為品牌第二處據點。該據點開業僅3年、設有100間客房。

而時隔僅4個月，雀客旅館再度拓展據點，首度插旗台中、入主位於中區的「1969藍天飯店」，並更名為「1969藍天雀客飯店」繼續經營。該據點前身為「藍天大飯店」，2013年由佳賀資產重新改裝翻修，並於2016年10月重新開幕。

設有61間客房「1969藍天雀客飯店」為華麗復古風格的設計旅店，疫情爆發前有許多海內外自由行旅客指名入住。疫情後受惠國內疫情控制穩定促使國旅復甦，富有設計感的裝潢風格和隨處都好拍的特色仍受國人青睞，依然是台中中區知名打卡熱點。

(時報資訊)