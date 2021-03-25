正德(2641)與合庫銀等8家金融機構完成5年期授信額度1939萬美元聯貸案，該案由合庫銀統籌主辦，參貸銀行有上海商銀、土地銀行、台中商銀、兆豐銀行、台灣中小企銀、彰化銀行與新光銀行。正德指出，本次聯貸資金用途主要為償還2022年到期3200萬美元聯貸案，「借新還舊」償還明年到期的餘額。

正德目前船隊數量有17艘，目前租約皆採到期以短期出租為主，航線遍佈全球主要在歐美、中東、印度、非洲及東南亞，租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策以最佳化利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

另外，與租家研擬合資成立船舶營運公司，積極拓展海運承攬業務，藉由穩定的船舶租賃業務降低營運風險與穩定獲利，再搭配船舶營運公司提高公司營收及獲利能力。

正德2020年累計合併營收7.48億元，營業毛利1.95億元，合併毛利率約26.03％，營業利益1.40億元，稅後盈餘0.95億元，年增17％，每股稅後盈餘0.62元。

(時報資訊)