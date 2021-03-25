鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)董事會通過2020年財報，雖然合併營收48.49億元、年減15.58％，但毛利率32.59％、營益率19.83％雙登近7年高點。歸屬母公司稅後淨利7.24億元、年增達13.56％，每股盈餘（EPS）6.88元，亦雙創近4年高點。

訊芯去年第四季合併營收14.09億元，季增6.55％、年增1.3％，為近1年半高點。毛利率38.79％登近7年新高，營益率24.54％，略低於第三季25.62％、優於前年同期18.6％，亦為近7年次高水準。

訊芯去年第四季業外收益0.55億元，較第三季顯著轉盈、年減17.94％，惟受所得稅費用季增近1.35倍、年增15.87％影響，歸屬母公司稅後淨利2.5億元，雖季減9.6％、仍年增達27.91％，每股盈餘2.37元。

訊芯雖因新冠肺炎疫情造成工廠短暫停工，以及客戶因貿易戰調節部分訂單影響，致使去年營收下滑，但受惠生產良率提升及產品組合優化，帶動毛利率及營益率顯著提升，雖然業外收益減少近73％，整體獲利仍維持穩健成長。

訊芯2021年前2月自結合併營收7.27億元、年增19.38％，為同期第3高。董事長徐文一指出，隨著中國大陸加強半導體在地化發展，去年已收到許多中國大陸客戶需求，預期今年相關訂單可望增加。美系客戶則移往越南生產，整體生產需求可望維持健康態勢。

徐文一表示，訊芯今年資本支出將增至10～15億元，主因產品組合需要更尖端設備支援，以提高競爭進入門檻。同時，亦將持續投資越南的河內及北江廠，預計今年先由河內廠開始量產，主要生產高速光纖模組產品，未來不排除生產系統級封裝（SiP）產品。

(時報資訊)