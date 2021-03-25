華宏(8240)董事會通過2020年財報，2020年合併營收103億元，年增5.09％；營業淨利2.67億元，稅後淨利2.43億元，歸屬於母公司的稅後淨利約為2.16億元，每股盈餘2.21元。董事會決議配發1.6元現金股利，其中1.3元為盈餘分配、0.3元為資本公積。

今年第1季面板需求持續熱絡，激勵華宏光學膜片材料銷售成長，加上機能材料在車市回溫以及客戶對高階薄型電子產品用DAP材料備貨需求帶動下，銷售恢復成長動能，華宏今年前2個月營收約17.52億元，相比去年同期成長27.83％。

華宏認為，今年面板景氣樂觀，TV、NB、電競用顯示器及車載等光學膜片需求暢旺，加上和客戶共同合作開發的電子標籤與電子書用關鍵材料銷售逐漸放量，光電材料營運動能持續向上；同時5G網路通訊產品及車用電子等需求趨勢起飛，推升機能材料銷售成長，華宏今年營運持續穩健增長。

(時報資訊)