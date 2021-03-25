冷空氣突然升級成冷氣團，今天清晨基隆市七堵全台最低溫8.6度，台北測站也出現12.5度，達到冷氣團14度以下的標準，氣象專家吳德榮表示，未來一周西半部幾乎無雨，僅下周一有微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部變天、降雨機率略提高，桃園以南缺水壓力將與日俱增。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今晨中層短波已遠離，各地晴朗無雲，只有花東有殘餘低雲，帶來局部降雨。今晨因短波槽通過後的「冷平流」，將一小股冷空氣往南輸送，再加上夜間輻射冷卻，苗栗以北平地最低溫皆降至10度以下，短短3天又有大陸冷氣團侵襲台灣。

吳德榮說，未來一周西半部幾乎無降雨的機率，桃園以南缺水壓力將與日俱增。今天白天起全台晴時多雲、氣溫漸回升，周五(26日)至周日(28日)高壓迴流影響，全台多雲時晴，東半部偶有零星雨，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島回暖而易有霧，中南部空品不佳。

吳德榮說，下周一(29日)微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部降雨機率略提高，其他地區無影響。下周二、三(30、31日)各地又恢復穩定天氣，氣溫再升，白天全台高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上、早晚偏涼。

(中時新聞網)