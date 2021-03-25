為考量防疫，避免群聚感染，高雄市政府民政局表示，各區停辦清明法會。不過，同樣可能吸引人潮聚集的大港開唱27、28日將恢復舉辦，對此，高雄市議員邱于軒形容高市政府此舉是「防疫生死有別」，雙標事件再一樁。

邱于軒昨（24）日在臉書表示，近日高雄市府針對清明祭祖，實施管制措施，包括各區清明法會停辦、凡進納骨塔拜拜破百人以上要管制，但本周27日登場的高流測試、大港開唱，兩場活動預計都是破萬人參與的大型群聚活動，現場人潮聚集能確實執行防疫嗎？燈光一暗、氣氛一high，口罩還罩的住嗎？

清明法會被停辦，大型活動仍照辦，邱于軒得到結論是，「雙標事件再一樁」，並酸說「大港，你赢了祖先」，但也質疑，疫情破口誰來擔？

對此，網友直呼誇張，防疫有如作戰，怎可兒戲、標準不一，不愧為雙標黨，「年輕人有選票，亡生者沒選票的邏輯嗎」？另有人提到，「飛官一死一失蹤，大港歡欣先高唱」。

此外，先前傳出總統蔡英文擬以神秘嘉賓出席大港開唱，遭批空軍F-5E才發生意外，怎麼還有心情跑趴？民進黨發言人周江杰昨表示，總統考量近日國務繁忙，將不會出席這項活動，並強調，總統對於國軍意外事件極為重視，外界將總統未來的暫列行程做刻意連結，實為不必要之政治操作。

(中時新聞網)