新竹市某間高職的康輔性質社團近日在社群上為成果發表宣傳，昨（24日）曝光的活動倒數貼文中，一名穿著黑色長襯衫的高中女生坐在手扶梯把手上，眼神厭世的看著鏡頭，文案則寫下，「世界上男人那麼多，固定伴侶也太乏味了」，文末附註入場費50元，貼文一出引發網友論戰。

新竹市某間高職的勵馨社將於本周日（28日）舉辦成果發表會，社團成員透過Instagram發布倒數文章做宣傳，24日晚間曝光的貼文內容意外引起網友爭議，引言寫下，「世界上男人那麼多，固定伴侶也太乏味了，誰不想在這枯燥的生活中增加一點樂趣？」、「撒網是我的本事，入網是你的榮幸」、「只要你有錢，歡迎成為我的寶備」等。

此外，貼文也附記，活動入場費為50元，並附上前往活動會場的完整交通方式與聯繫人，配圖則為一名高中女生一襲黑色帥氣裙裝，用帶點厭世的眼神，倚靠在東門市場的手扶梯入口邊。

孰料，貼文曝光後，部分網友認為貼文的內容有疑慮，在留言區怒轟，「這殺小」、「是我太保守還是新竹都這麼放蕩」、「這什麼妓女文宣」；另一部分網友護航寫下，「文案而已人家也沒怎樣，幹嘛啊現在又在優越什麼」。

新竹市某間高職的康輔性質社團因文案內容引起網友謾罵，社團幹部於24日深夜發文強調，針對不友善的留言已赴警局報案。（翻攝當事人Instagram）

對此，勵馨社社團幹部在24日深夜11時發布一則限時動態回應爭議文案，文中聲明，「針對貼文下方使用侮辱性字眼留言攻擊的行為已構成公然侮辱罪，已於3月24日前往警局報案」；社團幹部也強調，貼文的所有內容均關乎成發主題，請勿對幹部進行人身攻擊，盼望網路發言謹慎。

(中時新聞網)