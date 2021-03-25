今（25日）美股四大指數全面下挫，道瓊下跌3.09點（或0.01%）以科技股為主的那斯達克指數則跌265.81點（2.01%）標普500下跌21.38點（或0.55%）費城半導體指數也跌40.24點，跌幅超過1%；台積電ADR則慘跌5.93點（或5.16%）收在108.96美元，整體狀況皆不理想。

受公債殖利率下跌，投資人對未來經濟情勢看好，帶動美股早盤上揚，不過尾盤賣壓出籠，四大指數由紅翻黑，昨發出擴廠訊息的英特爾開盤雖勁揚逾4%但終場仍下跌1.44點（或2.27%）顯示市場對英特爾的未來布局持保留態度。

另外，美國財政部長葉倫昨出席聽證會時，再度提及加稅，美國政府發言了無新意，即使今公債殖利率下跌至1.61%，股市表現仍不理想。

台積電ADR慘跌5.93點，跌幅逾5%，收在108.96美元、鴻海ADR下滑0.31（或3.35%）收在8.95美元、聯電ADR也檔不住賣壓下跌0.30點（或3.55%），收在8.14美元。

(中時新聞網)